Jackie Chan e Chris Tucker levantam possibilidade de 'A Hora do Rush 4'

Os atores Jackie Chan e Chris Tucker. Foto: Instagram/@christucker

Jackie Chan completou 65 anos neste domingo, 7, e Chris Tucker fez uma homenagem ao colega de A Hora do Rush com uma foto no Instagram. Em seguida, ele publicou outra imagem dos dois que chamou ainda mais a atenção dos fãs.

Na segunda foto, os atores aparecem abraçados e cada um sustenta quatro dedos da mão levantados.

Tucker não colocou legenda, mas os seguidores já começaram a comentar que seria um indício de que o quarto filme de A Hora do Rush está a caminho.

Eles são conhecidos por interpretar o popular detetive chefe Lee (Jackie Chan) e o detetive James Carter (Chris Tucker) nos longas de grande sucesso - o primeiro saiu em 1998. O filme foi tão bem que A Hora do Rush 2 e 3 vieram logo em seguida. Agora, 12 anos após o último filme, os fãs ainda esperam pacientemente que a próxima sequência seja anunciada oficialmente.

No final de janeiro, Tucker disse que A Hora do Rush 4 estava em andamento. "Não está em pré-produção. Estamos trabalhando em algumas coisas [para] o roteiro. Jackie quer fazer isso. Eu quero fazer isso. O estúdio quer fazer isso", disse ele no podcast do Winging It, apresentado pelas estrelas da NBA Vince Carter e Kent Bazemore, segundo o site Ebony.com.

VEJA TAMBÉM: Filmes marcantes de Jackie Chan