Izabella Camargo posta foto de seu crachá na Globo: 'recomeçando'

Crachá de Izabella Camargo na Globo. Foto: Instagram / @izabellacamargoreal

A jornalista Izabella Camargo publicou uma foto de seu crachá na Globo nesta segunda-feira, 23, falando sobre sua reintegração à emissora após uma questão judicial envolvendo seu diagnóstico com a síndrome de Burnout.

"Recomeçando no dia da chegada da primavera!", escreveu, ao lado de hashtags com as palavras "inspira", "saúde", "dá um tempo", "comunica" e "respeito".

No crachá mostrado por Izabella Camargo, consta a função de "apresentador III", no departamento de "jornalismo" na Globo de "São Paulo".

Sua demissão ocorreu em novembro de 2018, quando voltou de uma licença médica por causa da síndrome de Burnout, doença provocada por esgotamento físico e mental em decorrência do trabalho.

Desde então, Izabella Camargo entrou na Justiça para tentar retornar à emissora. Em julho deste ano, ela já havia falado sobre ter voltado à Globo.

VEJA TAMBÉM: Relembre apresentadores e jornalistas que saíram da Globo em 2019

"Só fiquei do lado de fora, eu não entrei. Como era troca de turno, foi muito bom ser abraçada por pessoas que vibraram com a notícia", afirmou, à época.

O E+ entrou em contato com a assessoria de Izabella Camargo sobre o fato e as funções da jornalista em sua volta, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

A assessoria da Globo informou que a emissora "não comentamos casos sub judice."

Confira abaixo a postagem feita por Izabella Camargo mostrando seu crachá da Globo nesta segunda-feira, 23:

* Atualizada às 18h33 de 23 de setembro de 2019.