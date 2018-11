Izabella Camargo fala sobre licença médica e demissão da Globo

A jornalista Izabella Camargo. Foto: Instagram / @izabellacamargoreal

A jornalista Izabella Camargo usou seu Instagram para agradecer o período em que esteve na Globo após ter anunciado sua demissão da emissora na quarta-feira, 7.

"Obrigada Rede Globo pelas oportunidades de desenvolvimento profissional. Conheci pessoas incríveis, que foram pai e mãe em muitas ocasiões. [...] Relembrando os desafios de tantas reportagens, preencho o coração com alegria", escreveu.

Na noite anterior, Izabella tinha publicado um vídeo direcionado aos seus fãs, falando sobre o desligamento: "Tô aqui para agradecer o seu apoio. Foi muito importante, nesse período da licença médica, receber as mensagens de vocês, de todos que me acompanham."

Ao site Notícias da TV, Izabella afirmou que passou a sofrer com a síndrome de Burnout, ocasionada pelo excesso de trabalho, em agosto de 2017, o que a levou a passar alguns meses com a referida licença médica do trabalho.

"Estou sendo punida por ter ficado doente, com uma doença funcional, e os laudos provam isso. Foi um susto. Esperava qualquer coisa, menos ser demitida", afirmou a jornalista.

Procurada pelo E+, a assessoria da Globo afirmou que "o motivo pelo qual deixou de trabalhar na TV Globo não guarda relação com as razões que a levaram a tirar licença médica", e que "a própria Izabella já disse a jornalistas que está 'bem de voz, mente e corpo em equilíbrio'".

Ainda em seu Instagram, Izabella afirmou: "Não estarei mais nos telejornais da TV Globo, mas estarei em sintonia aqui [redes sociais]." Em seguida, fez questão de agradecer médicos, fisioterapeutas e amigos que a auxiliaram durante o período de licença médica, e ressaltou: "A voz tá boa, o corpo tá bom, tá tudo certo."

Confira a íntegra da nota enviada pela Comunicação da Globo:

"Em hipótese alguma a TV Globo confirma as declarações de Izabella Camargo para o site ‘Notícias da TV’ sobre os motivos de sua saída da emissora. A própria Izabella já disse a jornalistas que está 'bem de voz, mente e corpo em equilíbrio'. O motivo pelo qual deixou de trabalhar na TV Globo não guarda relação com as razões que a levaram a tirar licença médica, mas a emissora não trata em público de suas relações com funcionários ou ex-funcionários. A Globo é reconhecida por todos como uma empresa que zela por seus funcionários, dando todo o apoio possível. Como já dissemos antes, a Globo agradece à Izabella pelos anos de convivência, dedicação e profissionalismo."

