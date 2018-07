Ivete Sangalo estreia com tudo no 'The Voice Brasil'

. Foto: Artur Meninea/Gshow

Depois de todos os times estarem completos, começou a fase de batalhas no The Voice Brasil na última quarta-feira, 9. A novidade da nova etapa do programa é a presença de Ivete Sangalo como supertécnica. A cantora chegou com tudo no reality. Todos os participantes foram surpreendidos pela presença de Ivete e a elogiaram muito.

No time de Michel Teló, ela fez bastante diferença. Na batalha entre Lariani Acevedo e Luan Douglas, o técnico sugeriu que eles cantassem O que É Amor pra Você, de Marília Mendonça. No entanto, Ivete teve outra ideia, que agradou mais os participantes: cantar uma música de Teló, Te Dar Um Beijo.

Por fim, a decisão do sertanejo foi ficar com Luan, e Lariani saiu do The Voice.

Ao entrar no ensaio do time de Brown, Ivete deixou a dupla Lilian e Layane e Cristyéllem Camargo de queixo caído. As meninas não pouparam elogios à cantora e ela se emocionou ao ouvir as três cantando Pedaço de Mim, de Chico Buarque.

"Elas estavam tão conectadas, que funcionou aquele trio, eu não consegui nem perceber elas solo. Talvez não quisesse, porque foi tão mágico...", disse. Depois de ouvi-las, Ivete chorou. Na batalha, Brown escolheu a dupla, mas Cristyéllem se salvou pelo 'Peguei' de Michel Teló.

Para os que achavam que Ivete e Claudia Leitte eram rivais de alguma maneira, a amizade entre as cantoras surpreendeu na noite de quarta-feira. Elas se abraçaram e estavam em ótimo clima no episódio.

Outro destaque da noite foi a batalha do time de Claudia, entre Kassia Marvila e Mylena Jardim. A apresentação das duas chamou atenção de todos os jurados. A técnica sofreu para escolher entre as participantes, mas optou por Mylena. Kassia não deixou a desejar e os outros três a salvaram pelo 'Peguei'. Por fim, a participante optou por ficar com Lulu Santos.

Ivete encerrou o programa cantando seu novo single, Doce. De acordo com o jornal Extra, o vestido escolhido pela cantora para se apresentar era da marca Emílio Pucci e custa R$ 30 mil.