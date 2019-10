Ivan Moré explica saída da Globo e diz ter recebido propostas de outras emissoras

Ivan Moré Foto: Reprodução de 'Globo Esporte' (2015) / Globo

O apresentador Ivan Moré afirmou que chegou a receber propostas da Record TV e da Band após a sua saída da Globo, onde apresentava o Globo Esporte até maio deste ano, em entrevista ao Pânico nesta terça-feira, 22.

"No início de maio tinham me chamado e disseram: 'a gente vai mudar o Globo Esporte, estamos passando por um processo de transição. Você vai continuar, mas não como apresentador, vai voltar para a reportagem especial, beleza?", afirmou o jornalista sobre a ex-emissora.

Em seguida, prosseguiu: "Eu falei 'não, beleza, não. Eu não quero. Eu disse: TV Globo, obrigado, valeu pela oferta, mas eu vou cair fora."

Ivan Moré, então, abordou as propostas que teria recebido de outras emissoras: "A Record tinha me procurado. Me fizeram uma proposta bem melhor que a da TV Globo. Notei que meu espaço, no momento, não era na Record."

"Vou fazer uma analogia: você fica 20 anos casado com uma pessoa legal, amor da sua vida. Aí 15 dias depois eu vou para outro lugar, outra mulher bonita, cheia da grana e tudo mais? Eu queria dar uma 'namoradinha' no mercado, entender o que tá acontecendo no formato comunicação paralelo à TV aberta", explicou.

Por fim, Ivan Moré acrescentou: "A Band veio conversar comigo? Veio. Eu falei 'obrigado, mas agora não'."

Confira abaixo à íntegra da fala de Ivan Moré sobre sua saída da Globo e as propostas que recebeu de Band e Record TV: