Isis Valverde usa cauda de 30 kg em gravação de ‘A Força do Querer’

. Foto: GLOBO / Estevam Avellar

Durante as gravações de A Força do Querer, a próxima novela das 21h da Globo, Isis Valverde teve de usar uma cauda de sereia de 30 kg. Em Belém, a atriz gravou cenas embaixo d’água e no mercado Ver-o-Peso.

Isis, que interpretará Ritinha, também aproveitou o tempo no norte para conhecer a cultura local. “É a primeira vez que interpreto uma paraense e nunca havia estado na região Norte”, disse a atriz a comunicação da Globo.

O próximo destino da produção da novela é Manaus, onde ficam até o meio de fevereiro. A novela, escrita por Glória Perez e com direção artística de Rogério Gomes, tem previsão de estreia em abril.

Além de Isis, outros nomes do elenco são Dan Stulbach, Marco Pigossi, Fiuk e Rodrigo Lombardi.

. Foto: GLOBO / Estevam Avellar