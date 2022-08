Isabelle Fuhrman revela bastidores do longa 'Orfã 2 - A Origem'; veja vídeo

Isabelle Fuhrman usou o Twitter para mostrar aos seguidores alguns momentos nos bastidores das gravações do longa Orfã 2 - A Origem , em que retorna no papel de Esther. A atriz tinha 12 anos quando filmou A Órfã (2009). A produção chega aos cinemas em 15 de setembro.

"Muito grata pelos meus 600 mil seguidores no Instagram! E para todos os fãs, fizemos este filme! Obrigado por amarem Esther desde o primeiro (A Órfã)", escreveu a artista.

Em A Órfã, descobre-se que Esther não é tão jovem quanto aparenta. Na realidade, ela tem 33 anos e parece estar na infância por causa de um distúrbio hormonal. Agora, aos 24 anos, ela faz o caminho inverso.

So grateful for my 600k followers on Instagram! And to all of the fans for going to see #Orphanfirstkill. We made this movie for you! Thank you for loving ESTHER since the first #ORPHAN movie. Here’s a behind-the-scenes look at what went into making this prequel! pic.twitter.com/SJ68uumKIP