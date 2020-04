Interrompido por coronavírus, 'Big Brother' do Canadá terá prêmio doado à caridade

Participantes do 'Big Brother Canada' após receber a notícia de que o programa havia chegado ao fim em meio à pandemia do novo coronavírus. Foto: Reprodução de 'Big Brother Canada 8' / Global and Insight Productions

O Big Brother Canada, equivalente ao BBB no Canadá, teve sua temporada interrompida em decorrência da crise do novo coronavírus no país. O último episódio foi ao ar na quarta-feira, 1º. Segundo a Global and Insight Productions, que produz o reality show, o prêmio será doado para instituições que atuem no combate aos impactos do covid-19.

A equipe do programa havia postado um esclarecimento em seu site no último dia 24 de março afirmando que por conta "dos desdobramentos da luta contra o covid-19 em Ontario, a produção do Big Brother Canada 8 encerrou sua produção".

Após o anúncio, foram exibidos ainda dois últimos episódios, no dia 25 de março e no dia 1º de abril. O prêmio desta temporada era avaliado em 100 mil dólares canadenses (o equivalente a R$ 371 mil), e 12 participantes ainda estavam na disputa.

Assista abaixo ao momento em que o anúncio é feito aos participantes do Big Brother Canada 8:

VEJA TAMBÉM: BBB' - fatos inusitados do Big Brother que você não se lembrava