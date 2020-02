Internautas estranham comportamento do vocalista do Raça Negra no ‘Domingão do Faustão’

O cantor Luiz Carlos, vocalista do grupo Raça Negra Foto: Twitter / @gshow

O grupo Raça Negra se apresentou no Domingão do Faustão neste domingo, 02, mas algumas pessoas estranharam o comportamento do vocalista do grupo, Luiz Carlos, durante a atração.

Leia também: Solange Almeida fala sobre preconceito que sofreu por conta do peso

No Twitter alguns usuários reclamaram da dificuldade em entender o que o cantor estava falando, e também sugeriram que ele poderia estar bêbado. “Gente nunca vi o vocalista do Raça Negra tão bêbado, ele mal está conseguindo ficar em pé”, comentou uma usuária.

Chega no ouvidinho do crush e manda a letra de "Me Leva Junto com Você", sucesso da @banda_racanegra! E o #DingDong já começando como? Com o pé direito! #Domingão pic.twitter.com/woaPnbQd32 — Gshow (@gshow) February 2, 2020

Gente, nunca vi o vocalista do Raça Negra tão bebado. Ele mal tá conseguindo se manter em pé. Que dó #dingdong #faustao #domingaodofaustao — A Carloooota (@carlaviaro) February 2, 2020

E o raça negra que ta bebado no faustão — wanderlan júnior (@JuniorWanderlan) February 2, 2020

O raça negra não tá nem cantando, tá jogando pra plateia de tão mal que ele tá, ou tá bêbado ou tá doente mesmo #Dingdong — Nina (@alfenava) February 2, 2020

Em outras publicações, diversos usuários elogiaram a presença do grupo no programa, enquanto outros, em respostas às críticas, defenderam o vocalista e apontaram outras possíveis causas para a dificuldade em entender o que o cantor falava.

N tem como afirmar que ele está alcoolizado, quem sofre um AVC tbm fica com a fala prejudicada, n sei se é o caso,mas ele teve problemas de saúde recente — Savannah (@byadasylva) February 2, 2020

Ontem ele fez um show até as 04 da manhã em Goiânia , praticamente debaixo de chuva. Acho que hj ele não tava bêbado não, apenas cansado kkk — Guilherme Gonçalves (@youngmitto) February 2, 2020

Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de vc RAÇA NEGRA NO FAUSTÃO#Dingdong pic.twitter.com/dk1Rlx6f4k — Roberth Magalhães (@r1mglhs) February 2, 2020

Faustão agradece ao público pela presença

No mesmo programa, Fausto Silva conversou com a plateia enquanto achava que a atração estava no intervalo, agradecendo a presença do público e afirmando que ele e toda a equipe da atração sabem que possuem seus empregos graças aos espectadores.

“Galera, obrigado por vocês terem vindo aqui passar o domingo com a gente, obrigado mesmo”, disse o apresentador, “é importante que vocês saibam o seguinte: todos nós aqui temos consciência absoluta de que a tem emprego, que a gente tem o trabalho, graças a vocês”.

Enquanto falava, Faustão percebeu que o programa não estava nos comerciais, e tentou confirmar a informação, surpreso. “Não entrou comercial aí, ô, pentelho? Ahn? Tá no ar ainda?”, questionou.

Faustão pensou que já tinham entrado os comerciais e soltou essa pérola! #DomingãoDoFaustão pic.twitter.com/H69EgjzTBF — Luiz Ricardo (@excentricko) February 2, 2020

O apresentador, então, explicou o que estava fazendo e revelou que faz esse agradecimento em todos os programas, durante o intervalo. “Isso era um papo nosso aqui. Todo domingo eu agradeço, e foi pro ar! Põe comercial aí que eu vou falar só com eles, meu”, comentou Faustão.

No Twitter o apresentador foi bastante elogiado, destacando o carinho de Faustão com a plateia do programa.

Fui muitos anos na plateia do Faustão, e todos os domingos ele fazia questão de agradecer a plateia por deixar de ficar com a família, com alguém que gosta para passar o domingo lá com ele. Ele tem um respeito enorme por quem está lá fazendo o programa dele acontecer. — Niarlis Rodrigues (@niarlis_) February 3, 2020