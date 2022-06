Internautas se emocionam com especial de 50 anos da dupla Chitãozinho & Xororó

Especial 'Chitãozinho & Xororó - 50 Anos de História' foi ao ar nesta quarta-feira, 1º de junho. Foto: Globo/ Gustavo Scatena

Foi ao ar nesta quarta-feira, 1º de junho, o especial Chitãozinho & Xororó – 50 anos de história, na TV Globo. O programa celebrou os 50 anos de carreira da dupla Chitãozinho & Xororó e foi produzida pela equipe do Conversa com Bial, com entrevistas conduzidas pelo próprio Pedro Bial.

Os irmãos José Lima Sobrinho e Durval de Lima relembraram meio século de carreira, com músicas de sucesso e imagens de arquivo, além do bate-papo com o apresentador.

Nascidos em Astorga, uma cidade do interior do Paraná, o nome artístico da dupla é uma referência a dois passáros brasileiros: o inhambu-chintã o inhambu-xororó. O radialista Geraldo Meirelles rebatizou os irmãos com o nome da canção Chitãozinho e Xororó, inspirada nas aves e escrita pelos compositores Serrinha e Athos Campos.

Durante o especial, Bial perguntou sobre o orgulho que sentiam ao comemorar a data. "O orgulho da festa dos 50 anos é o nosso pai, que foi a primeira pessoa a enxergar que teríamos um futuro pela frente. Se estamos aqui é graças a ele", disse Chitãozinho.

O apresentador também comentou sobre a época em que os irmãos começaram a ver suas músicas como temas de novelas da Rede Globo. "Ter uma música tema de uma novela da Globo era como ter uma música em um filme de Hollywood", comentou Xororó.

Durante a exibição do especial, internautas vibraram e se emocionaram ao relembrar toda a trajetória da dupla sertaneja e encheram os irmãos de elogios e carinho. Confira algumas reações:

É impressionante demais a qualidade vocal da dupla Chitãozinho e Xororo. Simplesmente nada mudou negativamente em 50 anos. Brabos demais! #ChitaozinhoEXororo50 — Nanda (@FernandaCasares) June 2, 2022

Tenho a impressão que se colocar qualquer música ruim na mão de Chitãozinho e Xororó, ela fica boa #ChitaozinhoEXororo50 — Gabriel Moraes (@gabrieumoraes) June 2, 2022

Ch&X são a melhor dupla sertaneja do Brasil, pessoalmente e profissionalmente. Um repertório incrível e muito bem produzido, um cuidado e disposição real de enaltecer o que é (ou era) o verdadeiro espírito da cultura e estilo sertanejos#ChitãozinhoEXororó50 — miss antropa (@EscarlateOHara) June 2, 2022

Poucos repertórios sertanejos envelheceram tão bem como o de Chitãozinho e Xororó. É uma verdadeira obra-prima .#ChitãozinhoEXororó50 — ☕️ NO LIMITE da paciencia. Vacinadíssimo ! (@sto_lipe) June 2, 2022