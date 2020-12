Internautas resgatam esquete com Melhem em papel de assediador

Os programas do apresentador João Kleber foram satirizados com um mistério que durou vários episódios ao longo da 4ª temporada do 'Tá no Ar', no 'Te Prendi na TV', paródia do 'Te Peguei na TV': "Quem é a celebridade misteriosa?"





Foto: Paulo Belote / Globo / Divulgação