Internautas lamentam demissão de Fernando Rocha do 'Bem Estar'

Fernando Rocha estava no comando do 'Bem Estar', junto com Mariana Ferrão, desde 2011. Foto: Ramón Vasconcelos/Globo

O apresentador Fernando Rocha foi demitido da Globo e, assim, deixou de apresentar o programa Bem Estar a partir desta quarta-feira, 27.

Agora, o matinal segue com a apresentação apenas de Mariana Ferrão, uma vez que Rocha não será substituído.

Nas redes sociais, as pessoas lamentaram a demissão do apresentador que, por vezes, fazia danças engraçadas e piadas entre as reportagens apresentadas.

No ano passado, uma dancinha do apresentador viralizou nas redes e ele ganhou ainda mais simpatizantes. Antes, ele tinha chamado a atenção por uma piada sobre a despedida entre a clara e o ovo.

Nesta terça-feira, 26, Rocha publicou uma mensagem no Instagram que, possivelmente, indicava sua saída do programa. Na legenda de uma foto, ele citou o trecho "amanhã vai ser outro dia", da música Apesar de Você. "... e depois de amanhã então... nem se fala", completou.

Segundo a Globo, o contrato do apresentador vai até agosto, mas ele entrará de férias e já deixará o programa sobre qualidade de vida. Há algum tempo, já havia previsão de mudanças nos programas matutinos da emissora, e a audiência do Bem Estar não estava rendendo o suficiente para manter a atração no ar.

"A Globo e Fernando Rocha encerrarão seu vínculo de trabalho ao fim do contrato do apresentador, em agosto. Fernando entra de férias e deixa, nesta quarta-feira, dia 27, a função de apresentador do 'Bem Estar'. Ele não será substituído e Mariana Ferrão continua à frente do programa", disse a Globo em nota.

Confira a seguir a reação dos internautas após a demissão de Fernando Rocha:

Fernando Rocha demitido do único programa da manhã que fazia papel educativo mesmo e proporcionou um dos melhores momentos do ano passado — Miles na Morales ◢◤ ☂️ (@Dre_Vins) 27 de fevereiro de 2019

Eu vendo a demissão do apresentador Fernando Rocha, poxa globo que decepção pic.twitter.com/2LqOBu6UUw — Talita✌✩☮ (@talitinhadaiane) 27 de fevereiro de 2019

Demitiram o tiozão Fernando Rocha aí aí.. dona Globo assim não dá pra te defender. pic.twitter.com/q1QKEiQ5sS — Miro_STM (@MiroNeres) 27 de fevereiro de 2019

Globo chacota, Demitiu o Fernando Rocha aaaa pic.twitter.com/kqYNS5ppCk — True•• (@Dheiso_n_) 27 de fevereiro de 2019

Como assim a globo demitiu o Fernando Rocha e impediu o encontro da clara e do ovo pic.twitter.com/SY1UDfLHtN — marina‍♀️ (@marinacomenta) 27 de fevereiro de 2019