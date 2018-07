Internautas exaltam César Tralli por 'encurralada' em Celso Russomanno na Globo

Candidato do PRB foi entrevistado por César Tralli no 'SPTV' Foto: Reprodução/Globo

Seguindo a lista de sabatinas com os candidatos melhor posicionados nas campanhas eleitorais à prefeitura de São Paulo, César Tralli entrevistou Celso Russomanno, do PRB, no SPTV, neste sábado, 24.

O apresentador manteve o tom ácido de suas entrevistas anteriores e partiu para cima do candidato com uma sequência de perguntas sobre as polêmicas envolvendo Russomanno.

Entre os assuntos espinhosos, estavam os processos trabalhistas movidos por ex-funcionários de um bar de Brasília, do qual Russomanno foi proprietário, a sociedade com um investigado na Operação Lava Jato, a ordem de despejo de um imóvel em São Paulo e o pedido na Justiça de isenção de multas de um veículo de uso particular.

O candidato do PRB, que vem caindo nas pesquisas de intenção de votos, respondeu a todas as perguntas sem subir o tom. Nas redes sociais, os internautas vibraram com a entrevista de Tralli e ironizaram o comportamento de Russomanno. Veja abaixo algumas reações:

O Russomanno é o asfalto e o César Tralli é ele mesmo no #SPTV sambando na sabatina de hoje. pic.twitter.com/ObUyDdfy0o — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) 24 de setembro de 2016

Resumo da entrevista do Russomanno: -N sabe administrar um BAR na crise -N conhece o caráter de seu SÓCIO E se acha capaz de ser prefeito — Joao Gabriel Batista (@iJoaooo) 24 de setembro de 2016

Primeira vez que vejo Celso Russomanno falando manso !! Emparedado !! Kkkkkk parabéns Globo ! #redeglobo #calaabocacelso — MÚSICA ELETRÔNICA (@musicaeletronic) 24 de setembro de 2016

Russomanno tomando uma surra do César Trali no SPTV kkkkkkkk — Felipe Silva (@FelipeSilvaPP) 24 de setembro de 2016

Russomanno enrolando nas respostas pro Tralli não dar patadas nele hauhauahauahuahua — Lissa (@Lissa_sant) 24 de setembro de 2016

Ta muito bom o SPTV com o Tralli só perguntando dos podres dos candidatos. O Russomanno ta espumando por dentro e com um sorrisinho. — Bob Sacamano (@rapha_rge) 24 de setembro de 2016

Russomanno caprichou no calmante antes da entrevista no SPTV. Não tem boas recordações da última entrevista com o Tralli. — seeland08 (@seeland08) 24 de setembro de 2016

Russomanno, se tu não consegue manter um BAR durante a crise, dirá a MAIOR CIDADE da América Latina em um período de crise — Joao Gabriel Batista (@iJoaooo) 24 de setembro de 2016

Mudando o canal pra Globo pra ver César Tralli batendo no Russomanno — BITENCOURT, Caio (@ragazzocaio) 24 de setembro de 2016