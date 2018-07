Internautas criticam programa ‘Encontro’ por aparição curta de J Balvin

Cantor colombiano é um dos expoentes do reggaeton Foto: Reprodução de cena do programa 'Encontro' de 15/08/2017 / Globo

O cantor colombiano J Balvin se apresentou no programa Encontro na manhã desta terça-feira, 15. Ele possui uma das músicas mais tocadas no momento, porém pouco tempo lhe foi dedicado durante o programa e os seus fãs compartilharam mensagens furiosas nas redes sociais.

Sucesso de Balvin no momento, Mi Gente já é há duas semanas a mais tocada no Spotify e acumula mais de 400 milhões de visualizações no YouTube em apenas um mês de lançamento.

Sua passagem pelo programa de Fátima Bernardes foi cortada pelos comerciais e somou, ao todo, menos de três minutos. Indignados, os internautas criticaram a breve aparição e usaram a hashtag #JBalvinNoEncontro. O assunto logo se tornou um dos mais comentados no Twitter.

Confira algumas reações:

J balvin começou a cantar e nois ja ta como #JBalvinNoEncontro pic.twitter.com/3hLVDzpjFw — Robert (@Robertseuidiota) 15 de agosto de 2017

VAI PRO DOMINGO LEGAL JBalvin, pelomenos lá eles deixam tocar a msc toda #JBalvinNoEncontro pic.twitter.com/yxCEJDsMYX — だー (@kissykissyboo) 15 de agosto de 2017

#JBalvinNoEncontro cantou uma música só e ainda cortaram pro intervalo. SACANAGE! — Rê Moura ⚡ (@ReMouraOficial) 15 de agosto de 2017