Internautas criticam escalação de Luis Melo para personagem japonês de 'Sol Nascente'

O filme de 2011 é baseado no livro homônimo. Na publicação, a personagem Irina é latina, mas no filme não: quem interpreta a personagem é uma atriz britânica branca e loira. Após críticas, o diretor do longa, Nicolas Winding Refn, se explicou dizendo que não havia encontrado nenhuma atriz latina que gostasse, por isso mudou o nome do personagem para Irene e chamou Carey.

Foto: Divulgação