Internautas criticam cortes e resolução de imagem no 1ª capítulo da reprise de 'Senhora do Destino'

TV Globo esticou as imagens da novela, que foram gravadas em 4:3, para se adequarem à resolução HD. Foto: Zé Paulo Cardeal/TV Globo/Divulgação

Uma das novelas de maior sucesso da televisão brasileira, Senhora do Destino, estreou no Vale A Pena Ver De Novo na última segunda-feira, 13. Rapidamente, o nome da novela e da personagem Nazaré - que nem apareceu no primeiro episódio - foram parar nos tópicos mais comentados do Twitter.

Mas, infelizmente, a repercussão da novela nas redes não foi completamente positiva. Muitos telespectadores reclamaram dos cortes de cenas e da mudança na resolução da imagem.

Senhora do Destino foi gravada em 4:3, uma imagem menos estendida, e a Globo resolveu esticar a imagem para 16:9, padrão das transmissões em Alta Definição. A mudança causou enquadramentos estranhos que não agradaram.

Mentira que a Globo esticou a imagem de Senhora do Destino MORRA REDE GLOBO — Sr. TOM (@SrTom_) 13 de março de 2017 É sério, gente! Parem de cropar a imagem de Senhora do Destino! — joji (@Jotaahh) 13 de março de 2017 E começa Senhora do Destino na Globo. E COM IMAGEM EM ZOOM. PORRA RÉDI GLOBU — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) 13 de março de 2017 Meu Deus esticaram a imagem de senhora do destino Fora globo — Matheus Henrique (@henri_matheuss) 13 de março de 2017

Além disso, logo no primeiro episódio algumas cenas foram cortadas para atender à classificação indicativa do horário, que é de dez anos de idade. Por conta disso, a emissora deve continuar com os cortes durante toda a exibição da trama.

#SenhoraDoDestino Nunca mais reclamo dos cortes no SBT pq esse corte que a globo deu na novela superou tudo o que eu já vi com as mexicanas. — Júnioncé ✨ (@JrBeyhiive) 13 de março de 2017

Já teve corte na cena de agressão. Perceberam?#SenhoraDoDestino — Curico (@RodJornalist) 13 de março de 2017