Internautas comentam sobre Susana Vieira e Renata Sorrah no 'Vídeo Show': 'Só a Susana quer falar'

'Senhora do Destino', a novela rainha dos memes, volta a ser exibida na Globo. Foto: TV Globo/João Miguel Júnior

É hoje! Nesta segunda-feira, 13, Senhora do Destino volta a ser exibida na TV Globo. Para marcar a estreia, as protagonistas da novela, Renata Sorrah e Susana Vieira foram as convidadas do Vídeo Show - e fizeram muito sucesso nas redes sociais.

Primeiro, os internautas comentaram que Susana não deixou Renata falar.

Fala demais suzana vieira cruzessss #VideoShowAoVivo — ktatau (@katatau1981) 13 de março de 2017

#VideoShowAoVivo Depois chamem a Renata Sorrah,pra relembrar as personagens dela,e falar mais sobre ela. A Suzana não deixou ela falar — Camila Vasconcelos (@Mylla_13) 13 de março de 2017

A Suzana vieira é diva mas mds ela corta todo mundo a pessoa ta falando ela vai e corta so ela quer falar aff #VideoShowAoVivo pic.twitter.com/9fMZaztYr4 — zZzzz (@QuemMeCutucou) 13 de março de 2017

Jésus!! A Susana Vieira não deixa a Renata Sorrah falar. Deixa a Nazaré brilhar!!! #VideoShowAoVivo — Simone Mendes (@Simonedesigner) 13 de março de 2017

#VideoShowAoVivo queremos uma entrevista só com a Renata Sorrah pq não estão deixando ela falar na entrevista né Suzana... — Rodolfo cruz (@Rodolfo_cruzz) 13 de março de 2017

Só Susana fala já repararam???? — Otaviano (@OtaCosta_Fc) 13 de março de 2017

Mas uma das falas de Susana deixou todo mundo surpreso: a 'rainha da autoestima' revelou que achava Renata melhor que ela como atriz: "Acho que ninguém faria como ela fez, eu não faria com o brilhantismo e o despudor. Tinha inveja de ver a Renata, achava ela melhor atriz do que eu", disse, quando questionada sobre como faria o papel. Originalmente, Nazaré Tedesco seria interpretada por Susana e Mario do Carmo, por Regina Duarte. Porém, após Regina ter declinado do papel, Susana ficou no lugar dela e Renata Sorrah foi chamada para interpretar a vilã.

Gente, Suzana Vieira admitindo que alguém exerceu um papel melhor do que ela... JESUS TA VOLTANDO! #VideoShowAoVivo — Wandley Silvino (@WANDLEY) 13 de março de 2017 "EU TINHA INVEJA DELA, EU ACHAVA ELA MELHOR ATRIZ DO QUE EU" ( SUSANA VIEIRA ) #VideoShowAoVivo — Iago Anchel (@IagoAnchel) 13 de março de 2017

Renata ainda aproveitou para comentar sobre os tantos memes de Nazaré existentes na internet: "É incrível. Tenho a impressão que a Nazaré um dia foi o maior meme do mundo. Nazaré já virou domínio público", brincou.