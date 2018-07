Internautas comentam beijo entre dupla competidora do 'Dança dos Famosos'

Nicolas Prattes e Mayara Araújo. Foto: João Cotta/Globo/Divulgação

No Dança dos Famosos do Domingão do Faustão do último domingo, 15, o ator Nicolas Prattes e sua parceira Mayara Araújo surpreenderam a plateia e os jurados ao dar um beijão durante a dança.

No fim da apresentação da performance ao som de country, os dois se beijaram e viraram assunto nas redes sociais. Em entrevista ao Gshow, o ator disse que a 'surpresa' foi planejada. "A gente ficou a semana toda pensando no beijo, mas a gente deixou em aberto. [Pensamos]: 'Se a gente sentir que tem que rolar, vai rolar'. Quando terminou, a plateia gritando e o som, aí...", disse Prattes.

Veja o momento do beijo:

No Twitter, alguns internautas elogiaram o beijo, enquanto outros disseram que foi um 'golpe baixo' para ganhar notas mais altas do público. Confira algumas reações: