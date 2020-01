Internautas acusam Petrix de assédio e pedem expulsão do 'BBB 20'

O participante do 'BBB 20' ​Petrix Barbosa está sendo acusado pelo público de assédio Foto: Dilvulgação/ Globo

A primeira festa do BBB 20 ocorreu nesta sexta-feira, 24, e foi palco para uma situação que está sendo apontada por internautas como assédio sexual.

O ginasta Petrix está sendo acusado de segurar os seios da influenciadora digital Bianca Andrade, também conhecida por Boca Rosa, que estava bêbada.

A hashtag 'PetrixExpulso' está nos trending topics do Twitter, sendo o assunto um dos mais comentados na rede social neste sábado, 25.

Eu vi uma pessoa tendo coragem de dizer que o que ele fez foi nas costas dela e etc NÃO SEI QUE ANATOMIA É ESSA QUE SE VOCÊ TOCA AS COSTAS ASSIM OS SEIOS BALANÇAM EUEIN, FOI ASSÉDIO SIM#PetrixExpulso pic.twitter.com/bI4lcLUgUa — Isa chaveirinho ️‍ (@isalipertin) January 25, 2020

se você viu esse vídeo e não acha q foi assédio, por favor me dá block #PETRIXEXPULSO pic.twitter.com/vvz49x3Hcd — cadelinha da manu gavassi (@highcoolkid) January 25, 2020

se você apoia ou defende esse cara pode me dar unfollow pfv pq isso claramente foi assédio #PetrixExpulso pic.twitter.com/7MT1AxrAgE — Esther The Man (@crueloveready) January 25, 2020

amadas????? foda-se se a bianca pode n lembrar o q aconteceu. Como gleici disse: SÃO 70 CÂMERAS. Tem uma produção ENORME por trás disso vendo tudo. Ela NÃO PRECISA LEMBRAR, ela precisa ser CHAMADA no confessionário e a produção abrir o jogo: mana, ele fez isso #PetrixExpulso pic.twitter.com/lvvcgvfAWC — Andinho (@superanderson) January 25, 2020

E nenhuma treta devia abafar isso. Foi assédio sim. A Bianca tava bêbada, não consentiu e ele pegou nos peitos dela. E vamos de expulso... #BBB20 #PETRIXEXPULSO pic.twitter.com/spjH5pL8PW — Hey Jessie! (@Jeeh_byner) January 25, 2020

O E+ questionou a Rede Globo sobre o episódio, mas até o momento não obteve resposta. Até agora, as redes sociais da emissora, do reality show, dos participantes envolvidos e do diretor Boninho também não fizeram nenhuma menção sobre o ocorrido.

Petrix e Bianca fazem parte do Camorote do Big Brother Brasil, composto por pessoas que já conhecidas do público antes de serem convidadas para a atração; Manu Gavassi, Pyong Lee, Babu Santana e Lucas Chumbo também fazem parte desse grupo.

O atleta de ginástica artística Petrix Barbosa tem 27 anos, se divide entre Miami e Lisboa devido aos treinos do esporte. Ele participou dos Jogos Olímpicos do Brasil, em 2016.

Em abril 2018, Petrix denunciou teria sido vítima de abuso sexual cometido pelo ex-técnico da seleção brasileira de ginástica artística Fernando de Carvalho Lopes. Ao todo, 40 jovens afirmaram terem sido vítimas do assédio. Desses, dez levaram o caso à Justiça. A denúncia foi apresentada pelo Fantástico, da TV Globo.

