'Disney Cruj': integrantes estarão no próximo 'Passa ou Repassa'

Integrantes do 'Disney Club' em foto de 1998 Foto: Arquivo / Estadão

O SBT anunciou que o próximo Passa ou Repassa do Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli, contará com integrantes do Disney Cruj, programa que fez sucesso na década de 1990, além de filhos de integrantes dos Trapalhões.

Estarão presentes Diego Ramiro (Caju), Leonardo Monteiro (Guelé / Chiclé) e Murilo Troccoli (Rico / Fred), além de Livian Aragão (filha de Renato Aragão, o Didi), Antonio Carlos (filho de Mussum) e Yasmim Sant'Anna (Filha de Dedé Santana).

O programa foi ao ar inicialmente como Disney Club, tendo seu nome posteriormente alterado para Disney Cruj, sigla para "Comitê Revolucionário Ultra Jovem", uma brincadeira feita na atração à época, que também contava com desenhos e outros atores mirins.

O Domingo Legal com os integrantes do Disney Cruj vai ao ar ao vivo no próximo domingo, 8 de novembro, a partir das 11h, no SBT.

