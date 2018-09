Inspirada por Michael B. Jordan, Warner anuncia nova política de inclusão

Michael B. Jordan foi pioneiro ao anunciar que sua produtora iria adotar a cláusula de inclusão. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

O aumento da diversidade, inclusão e representatividade permeia cada vez mais as discussões sobre o papel do entretenimento, e a WarnerMedia resolveu levar o discurso à prática ao anunciar uma nova política para todo o grupo, que inclui as produções de cinema e televisivas da Warner Bros., HBO, Cartoon Network, TNT, entre outros.

O objetivo da iniciativa é garantir que todas as criações sob a tutela da WarnerMedia levem em consideração a inclusão e diversidade nos cargos, tanto nos bastidores quanto em frente às câmeras. A eficácia da nova política será medida por um relatório de diversidade que vai ser divulgado anualmente, de acordo com a empresa.

Os porta-vozes da gigante do entretenimento disseram que a política surgiu graças a Michael B. Jordan (o Erik Killmonger de Pantera Negra), que foi o primeiro a anunciar que sua produtora, a Outlier Society Productions, iria adotar a cláusula de inclusão.

"A família da WarnerMedia introduziu um discurso que realiza nossos objetivos compartilhados, e eu os aplaudo por dar esse enorme passo adiante", disse Jordan em um comunicado.

Jordan é um dos produtores executivos do filme Just Mercy, que conta a história de Bryan Stevenson, um advogado pelos direitos civis e ativista pela justiça social. O filme será protagonizado Jamie Foxx e Brie Larson e tem estreia prevista para 2020.

"A WarnerMedia se compromete a se esforçar para assegurar que atores e membros da equipe diversos sejam considerados para filmes, produções televisivas e outros projetos, e também a trabalhar com diretores e produtores que buscam promover maior diversidade e inclusão em nossa indústria", divulgou a empresa em comunicado nesta quarta-feira, 5.

"Desde os estágios iniciais do processo de produção, nos engajaremos com nossos roteiristas, produtores e diretores para criar um plano e implementar esse compromisso com a diversidade e inclusão, com o objetivo de oferecer oportunidades para indivíduos de grupos sub representados em todos os níveis", conclui.

* Com informações da Associated Press, da Variety e do The New York Times