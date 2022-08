Inscrições para o 'BBB 23' são reabertas para a região Sudeste

A produção do 'Big Brother Brasil' está buscando os integrantes 'pipocas' para o 'BBB 23'. Foto: Sergio Zalis/Globo

Quem mora na região Sudeste e sempre sonhou em participar do Big Brother Brasil tem uma nova chance a partir desta segunda-feira, 1º, às 10h. As inscrições foram reabertas para a edição de 2023, mas a produção alerta que são as últimas vagas.

Boninho, diretor do reality show, fez o anúncio através de um vídeo publicado no Instagram. Segundo ele, a seleção agora contará com etapas presenciais que, no Sudeste, encontrará candidatos em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

As inscrições para o BBB 23 já haviam sido abertas antes do término do BBB 22, mas, em menos de 24 horas depois, já haviam sido encerradas. Com vagas limitadas, é comum que a equipe do programa libere as inscrições em períodos curtos.

Para se inscrever, basta acessar o site e selecionar a região Sudeste – o candidato precisa morar ou residir no local. Após, o candidato a próximo brother precisa responder um questionário com 90 questões, sendo necessário enviar fotos e vídeos.

De acordo com a Rede Globo, o contato é feito pelo e-mail que faz parte do domínio @redeglobo.com.br e é preciso se atentar a endereços que buscam aplicar golpes.

A seleção busca candidatos que farão parte do grupo de anônimos ou "pipocas". Ainda não há data de estreia para o BBB 23.