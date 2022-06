Ingrid Guimarães começa a gravar reality do Prime Video, 'Match nas Estrelas'

Ingrid Guimarães vai estrear seu primeiro trabalho no Prime Video, o reality 'Match nas Estrelas'. Foto: Jairo Goldflus/Divulgação

A atriz Ingrid Guimarães anunciou o início de seu primeiro grande trabalho no Prime Video nesta terça-feira, 21. No Instagram, a artista contou que começou a trabalhar no reality show Match nas Estrelas, produção original da plataforma que será apresentado por ela.

O objetivo do reality é juntar casais por meio de combinações dos signos do zodíaco. A cada episódio, será apresentado um novo participante que representa um signo. Cada um deles irá se encontrar com quatro candidatos de diferentes signos, mas com 'sinastria' – uma técnica da astrologia utilizada para saber o grau de compatibilidade entre duas pessoas.

"Eu sempre gostei de apresentar programas e de me comunicar, mas é a primeira vez que faço algo tão grandioso. É tanta gente envolvida que nem sei… Em breve conto mais. Me aguardem como madrinha de vários casamentos", compartilhou Ingrid.

Match nas Estrelas será o primeiro grande trabalho da atriz no streaming desde que deixou a TV Globo, após 28 anos na emissora. Ao todo, serão 12 episódios de 45 minutos cada com produção da Sentimental Filme. A data de estreia ainda não foi divulgada.