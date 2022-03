Indicado ao Oscar, 'O Beco do Pesadelo' chega ao Star+ nesta semana

'O Beco do Pesadelo' passará a integrar o catalógo de filmes do Star+. Foto: Kerry Hayes/Searchlight Pictures

O filme O Beco do Pesadelo - que concorre ao Oscar 2022 nas categorias de melhor filme, fotografia, direção de arte e figurino - estará disponível no Star+ a partir desta quarta-feira, 16.

Com direção de Guillermo del Toro, o longa conta com nomes como Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Richard Jenkins, Rooney Mara e David Strathairn no elenco.

A trama gira em torno de um vigarista que se junta com uma clarividente e seu marido para enganar um perigoso magnata.

Assista ao trailer: