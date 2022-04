Incêndio atinge estúdio do 'Faustão na Band', mas não deixa feridos

Incêndio atingiu o estúdio do 'Faustão na Band' nesta quinta-feira, 7. Foto: Rodrigo Moraes/ Band

Na tarde desta quinta-feira, 7, o estúdio do programa Faustão na Band pegou fogo em São Paulo. A equipe do programa teve que deixar o local às pressas e a informação foi confirmada pela assessoria da emissora.

Em nota, a Band informou que tudo começou com um ponto de faísca gerado por uma solda e isso causou um início de incêndio em uma das cortinas, fazendo com que parte da equipe que estava no estúdio, evacuasse o local.

A Brigada de Incêndio foi rápida, agindo prontamente para conseguir controlar a situação sem que ninguém ficasse ferido. Por sorte, não havia gravação agendada para esta quinta, 7 — o que facilitou para evitar machucados nesse incidente.