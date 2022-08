Imagens da 5ª temporada de 'Cobra Kai' mostram retorno do vilão de 'Karatê Kid'

Imagens da quinta temporada de Cobra Kai , reveladas nesta terça-feira, 9, confirmaram o retorno de Mike Barnes, o vilão de Karatê Kid 3: O Desafio Final (1989), que será interpretado mais uma vez pelo ator Sean Kanan.

Um outro retorno é de Chozen (Yuji Okumoto), vilão de Karatê Kid 2 que apareceu na 3ª temporada e que agora vai atuar mais como mentor e parceiro de Daniel-San (Ralph Macchio).

Nesta 5ª temporada, que estreia em 9 de setembro na Netflix , Daniel-San se juntará ao antigo rival Chozen para ir para o duelo contra Silver (Thomas Ian Griffith), que tomou controle de tudo, e planeja expandir o negócio por diversas outras cidades.

