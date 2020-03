Ilze Scamparini se emociona ao falar sobre as consequências do novo coronavírus; assista

A repórter da Globo Ilze Scamparini, durante a cobertura sobre a proliferação de casos do novo coronavírus na Itália. Foto: Reprodução/TV Globo

Durante a transmissão do Bom Dia Brasil, da TV Globo, na manhã desta terça-feira, 10, a repórter Ilze Scamparini não conseguiu conter a emoção ao falar das consequências do novo coronavírus na Itália e em outros países da Europa.

“O governo italiano suspendeu as aulas por duas semanas. Nas Ilhas Canárias, os hóspedes de um hotel finalmente puderam sair após duas semanas de quarentena”, enfatizou a jornalista, visivelmente emocionada.

No dia 25 de fevereiro, o hotel mencionado pela repórter foi colocado em quarentena após a confirmação de novo coronavírus em um dos hóspedes.

Ilze também deu notícias sobre os avanços da doença no Reino Unido.

“O Reino Unido também sente os efeitos da epidemia. Alguns vôos que saem e chegam do país estão quase vazios. O aeroporto de Heathrow, em Londres, um dos maiores da Europa, parece um deserto”, concluiu a repórter. O apresentador Chico Pinheiro comentou: “É triste a situação por aí, Ilze. Obrigado”.

Assista ao vídeo:

Ilze Scamparini segura choro ao fazer reportagem hoje de manhã, no bom dia Brasil, sobre o estado da Itália em relação ao corona vírus, é de partir o coração pic.twitter.com/Pt3eay6Ati — Alek (@Lyperrrr) March 10, 2020

Nas redes sociais, os internautas ficaram preocupados com o estado de saúde da repórter Ilze Scamparini e assustados com as últimas notícias sobre a doença na Europa. Confira.

na torcida para que ilze scamparini permaneça sã e salva nos telhados do vaticano ???? pic.twitter.com/qoWhNBaQAi — jef (@jeferson) March 9, 2020

Ilze Scamparini com os olhos marejados de lágrimas e quase chorando no #BomDiaBrasil falando sobre a epidemia de covid19 na Itália. Sensação de que o negócio está pior que pensamos — Leila da Legião???? (@claudiagmm) March 10, 2020

Eu não estava muito preocupada com a Itália até ver a Ilze Scamparini chorando no jornal. Alguém resgate essa brasileirinha. — Leonor Macedo (@subversiva) March 10, 2020

Gente do céu, Ilze Scamparini chorando ao vivo? Agora apertou a coisa ?? pic.twitter.com/2m8NtvbCSd — Sra. Luciana (@lucianagh) March 10, 2020