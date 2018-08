Idris Elba é um dos favoritos para ser o próximo James Bond

Diretor revelou que Idris Elba é um dos mais cotados para assumir o papel de James Bond quando Daniel Craig deixar o personagem Foto: Hannibal Hanschke/Reuters

O ainda sem nome 25º quinto filme da franquia 007 está atualmente em produção, com estreia prevista para novembro de 2019, e tudo indica que será o último em que o ator britânico Daniel Craig interpretará o espião James Bond. As especulações de quem será o próximo intérprete do famoso espião acontecem há anos e um dos nomes favoritos que sempre é cotado nas casas de aposta é o de Idris Elba.

Elba, conhecido pela sua atuação nas séries The Wire e Luther, se tornaria o primeiro ator negro a fazer o personagem. Agora, o diretor Antoine Fuqua aumentou os rumores ao revelar, em entrevista ao jornal Daily Star, que a produtora da franquia, Barbara Broccoli, disse para ele que chegou o momento de ter um Bond negro.

“Ela me disse que é hora de ter um ator negro interpretando o personagem e que vai acontecer eventualmente”, disse Fuqua. “Idris poderia fazê-lo se estiver em forma. Você precisa de um cara com enorme presença física para o papel e Idris tem isso”, especulou o diretor.

Elba, por sua vez, sempre despistou quando é perguntado sobre o assunto e afirma que preferiria ver uma mulher interpretando o papel. Nas casas de apostas do Reino Unido, outros atores cotados para assumir o papel são Sam Heughan, Tom Hardy, James Norton, Tom Hiddleston, Michael Fassbender e Henry Cavill.