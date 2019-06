Idosa dá 'cantada' ao vivo em repórter da Globo no Dia dos Namorados; assista

#DateRuim Saí com um cara chamado Ted há alguns anos e, do nada, ele terminou comigo deixando uma mensagem de voz na minha secretária eletrônica... o problema é que era meu aniversário e meus amigos estavam na minha casa preparando uma festa surpresa – e todo mundo ouviu. Anos depois, ele me chamou para sair novamente, fui trouxa e aceitei. A gente jantou, dormiu junto, ficou por algumas semanas, até que ele terminou novamente comigo, também no dia do meu aniversário. Ao ouvir aquilo, tive que colocar em prática minhas aulas de krav-maga no meio do restaurante.

Foto: Reprodução de cena/FOX/CBS