Ícone da cultura pop, 'Kill Bill' verte sangue com noiva inusitada

Às vésperas de seu casamento, a Noiva — que só tem seu nome revelado no segundo filme — sofre um atentado e todas as pessoas que ela ama são mortas a sangue frio pela equipe de assassinos da qual ela fazia parte.

Após sair de um coma, a perigosa matadora busca vingança contra cada um dos que arruinaram sua vida, principalmente o chefe do bando Bill. Para isso, ela conta com suas inigualáveis habilidades com a espada.

O longa foi dirigido por Quentim Tarantino, conhecido por suas narrativas não-lineares, diálogos marcantes e cenas de ação recheadas de violência.

