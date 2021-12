Ícaro Silva para Tiago Leifert: 'É minha entrega que paga meu salário'

O ator Ícaro Silva, que criticou o 'Big Brother Brasil' e entrou em discussão com Tiago Leifert nas redes sociais Foto: Daniel Teixeira/ Estadão

Ícaro Silva usou as redes sociais nesta quarta-feira, 22, para responder a uma publicação de Tiago Leifert sobre Big Brother Brasil. O ator disse, no Twitter, que o reality show era um "entretenimento medíocre" e que é "absurda" a ideia de ele ir para o BBB.

Leifert, então, escreveu um longo texto no Instagram para defender o programa e dizer que a opinião do colega de emissora não é construtiva. "É apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal (aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!)", alfinetou o ex-apresentador.

Ícaro Silva publicou uma cartinha para Leifert e aproveitou para agradecer àqueles que enviaram mensagens de apoio ao ator. "Obrigado pelas mensagens amorosas de apoio! A retórica do ódio não é nova nesse país e nos últimos anos a gente tem visto do que a polarização é capaz, por isso não me choca o esgoto que flui da discordância alheia", escreveu.

Sobre a cartinha para Leifert, Ícaro publicou uma série de imagens com o texto no feed do Instagram. "Oi, Tiago! Li sua cartinha e fiquei positivamente tocado pela contemplação do teu tempo. Imagino que para ter escrito um textão (o que não ocorreu nos casos de racismo, intolerância religiosa, misoginia, homofobia e abuso sexual no programa que você apresentava) é porque de fato te atravessei, o que me envaidece como artista", inicia.

O ator foi além: "Eu conheci muitos garotos na minha vida que pautavam suas opiniões na lógica sistemática do dinheiro. Garotos sem nada especial. Nem talento, nem beleza, nem nada, mas que tinham a aparência e a submissão adequadas, além de um parente no lugar certo, sabe?", ironizou Ícaro, já que o pai de Tiago, Gilberto Leifert, foi diretor de Relações com o Mercado da TV Globo por 30 anos.

O ator disse que não mencionou outros realities shows que existem no Brasil, os quais consome, segundo ele. Sobre o fato de Tiago ter dado a entender que o BBB seria o responsável por pagar o salário de Ícaro, o ator foi enfático: "Para uma pessoa preta e queer estar em destaque, contratada ou empregada, ela precisa ser realmente excelente. Então, não tem como você estar pagando meu salário, Tiago (...) É a minha entrega que paga o meu salário", escreveu.

Até o fechamento desta matéria, Tiago Leifert não havia se manifestado.