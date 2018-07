Ícaro Silva interpreta Beyoncé em quadro do Faustão

O ator Ícaro Silva interpretou a música 'Crazy in Love' de Beyoncé no quadro 'Show dos Famosos' durante o 'Domingão do Faustão' Foto: Silvana Garzaro / Estadão

O ator Ícaro Silva, conhecido por interpretar Rafa em Malhação, participou do novo quadro do Domingão do Faustão, o Show dos Famosos, neste último domingo, 23. Ele interpretou a música Crazy in Love da cantora Beyoncé e surpreendeu a todos, saindo como vencedor com a nota 9,8.

No Twitter, a apresentação do ator também agradou e muitos compararam a aparência dele com a atriz transgênero Laverne Cox, a Sophia de Orange is the New Black. O próprio Ícaro também fez post no Instagram comentando sua apresentação: “seja você mesmo. A não ser que você possa ser Beyoncé. Nesse caso seja Beyoncé”.

Veja aqui a apresentação de Ícaro Silva no quadro e alguma das reações da internet:

Ícaro Silva performando Beyoncé no programa do Faustão pic.twitter.com/2CPmWyNkv8 — ㅤ (@donabeyonce) 24 de abril de 2017

Gosto do Ícaro Silva desde que ele fazia Orange is the new Black #ShowDosFamosos pic.twitter.com/Ypn9P9XjRQ — JEAN CHAMANDO SCOTT (@jeansensitiva) 23 de abril de 2017

Ainda passada com a lacração do Ícaro Silva ontem pic.twitter.com/YWKGlhV35M — Vivianne (@vivianneemoura) 24 de abril de 2017