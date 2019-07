'Hustlers': Filme com Jennifer Lopez e Cardi B ganha 1º trailer

Cardi B e Jennifer Lopez em 'Hustlers' Foto: Reprodução de 'Hustler' (2019) / STX Entertainment

O primeiro trailer de Hustlers, próximo filme de Jennifer Lopez e estreia da cantora Cardi B nos cinemas, foi divulgado nesta quarta-feira, 17.

Hustlers será baseado em fatos reais envolvendo strippers da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, que elaboram um método para roubar clientes, em sua maioria, investidores de Wall Street. O filme é inspirado em um artigo publicado pela jornalista Jessica Pressler na New York Magazine.

Hustlers conta com um elenco com grande participação feminina, com nomes como Constance Wu, Julia Stile, Keke Palmer, Lili Reinhart e Lizzo. Sua estreia para os Estados Unidos está marcada para o dia 13 de setembro de 2019.

Assista ao trailer de Hustlers abaixo:

* Com informações da agência EFE.