'Hungry': Após desistência de Demi Lovato, Ariel Winter será protagonista da série

Ariel Winter, da série 'Modern Family', substituirá Demi Lovato no papel de protagonista de 'Hungry'. Foto: Instagram/@arielwinter e @ddlovato

Depois da desistência de Demi Lovato em protagonizar a série Hungry, a NBC já escolheu a substituta da cantora. Ariel Winter, da série Modern Family, fará a protagonista do seriado sobre transtornos alimentares. A cantora desistiu do papel por conflito de datas em sua agenda.

De acordo com o portal norte-americano Deadline, Ariel realizaria a primeira leitura do roteiro nesta terça, 8, e a gravação do episódio piloto deve acontecer já nos próximos dias.

A personagem que seria de Demi e agora será interpretada por Ariel Winter é a Teddy, uma "food stylist", que consiste em tornar o prato o mais apresentável e bonito para as fotos. Na série, Teddy quer um relacionamento saudável com a comida e que os homens sejam bons para ela, mas, por enquanto, isso é apenas um desejo.

Hungry vai acompanhar amigos que participam de um grupo de apoio para pessoas com distúrbios alimentares e, enquanto eles se ajudam, também buscam por amor, sucesso e "a coisa perfeita na geladeira".

Mesmo sem participar na frente das câmeras, Demi Lovato segue na produção da série, ao lado do empresário Scooter Baun. Hungry ainda não tem data de estreia.