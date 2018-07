Humoristas da internet ganham chance na TV em programa 'sem roteiro'

Tanto PC Siqueira quanto Juliano Enrico já fizeram programas na MTV Foto: Divulgação

No próximo domingo, 15, estreia o novo programa de humor da TBS, o Caravana no Ar, à meia-noite. Apresentado por PC Siqueira e Juliano Enrico, o novo formato aposta no improviso e em nomes fortes na internet, como Ronald Rios e Victor Meyniel, para fazer um tipo de humor que usa a própria televisão como foco das piadas e brincadeiras.

Cada episódio terá em torno de 25 minutos de duração, preencidos por diversos quadros. PC e Juliano, além de apresentadores, também são os roteiristas do Caravana no Ar, mas, de acordo com eles, muito do que produzem não sai exatamente como o planejado. “Boa parte do programa não segue roteiro. Os quadros foram pensados para serem feitos na hora”, afirma Juliano.

Entre os quadros estão brincadeiras como o Quiz Show, que aborda temas de televisão e cultura pop, com perguntas sobre novelas, e games que, indiretamente, falam de questões cotidianas, como o Mensagens com Obstáculos, em que os participantes têm de andar e digitar ao mesmo tempo.

O elenco é formado por outras 13 pessoas além dos dois principais. Entre eles estão atores de grupos de improviso, youtubers e viners. Lilian Amarante, diretora do programa, define o elenco como um “coletivo de humor” e diz que os participantes tiveram toda liberdade para criar seus próprios quadros.

Além dos apresentadores, há outras 13 pessoas no elenco do programa Foto: Divulgação

“Achei legal e diferente [fazer o programa]. Eu sempre quis participar de coisas de improvisação, então, me identifiquei”, diz Victor Meyniel, autor de um dos quadros mais engraçados do programa, a Robertassa. De acordo com o youtuber, a personagem já existia na internet e foi criada baseada em personalidades que “fazem muito sucesso e isso sobe à cabeça”, e, entre risadas, exemplificou com a cantora Anitta.

O objetivo do Caravana no Ar é falar sobre a televisão e, ao mesmo tempo, a internet. Com competições de hashtags criativas e referências a programas dos anos 1990, a ideia é atrair diferentes públicos. “Até eu, no meio do programa, aprendo coisas de outras gerações”, relata PC Siqueira.

Ao todo, a temporada tem 18 episódios. Alguns quadros são fixos, enquanto outros são esporádicos. No dia 15 a transmissão acontecerá simultaneamente na televisão e na internet.