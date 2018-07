Humor é a chave para desconstruir o preconceito, diz Marcus Majella

Marcus Majella acha que o humor é chave fundamental para poder descontruir o preconceito. Foto: Divulgação/Globo

A segunda temporada do programa Ferdinando Show, apresentado por Marcus Majella, no Multishow, estreia nesta segunda-feira, 20, e o E+ bateu um papo com o humorista a respeito das novidades da atração, carreira e projetos futuros.

O programa, que mistura entrevistas com artistas, músicos e personalidades do entretenimento, com uma alta dose de bom humor, é o projeto solo de Ferdinando, um dos personagens destaques no seriado Vai Que Cola.

"O Ferdinando Show surgiu em um momento muito certo para o personagem, pois eu estava gravando o filme e a terceira temporada do Vai Que Cola, no ano passado. Então eu estava me sentindo bem seguro e muito próximo do personagem para este projeto", comenta Majella.

Repercussão. O humorista ressalta o reconhecimento nacional que o personagem ganhou nesse meio tempo: "Ferdinando é o meu primeiro personagem com alcance nacional, onde quer que eu vá as pessoas me reconhecem, repetem os bordões. As pessoas acreditam que o personagem existe, ele tem força, acho que é por isso que ele ganhou um programa."

O talk show é exibido nas segundas, quartas, quintas e sextas, sempre às 22h, e vai ganhar episódios totalmente temáticos, incluindo seus entrevistados.

A segunda-feira é o dia dedicado às divas, que são as musas inspiradoras de Ferdinando, como Kelly Key e Alinne Rosa; quarta-feira é o dia de receber os personagens, como o Silvio Santos do humorista Ceará, e a Lady Kate, interpretada por Katiuscia Canoro; quinta é o 'Dia do Orgulho Hétero' e terá entrevistados como Sidney Magal e Mr. Catra; as sextas serão dedicadas ao 'Sofá do Ferdinando', um bate-papo descontraído com três ou mais convidados, bem ao estilo do antigo 'Sofá da Hebe' - artistas como Mara Maravilha, Ludmilla, Paulinho Serra e a drag queen Silvetty Montilla são alguns dos convidados.

Outra novidade é a entrada de Nicole Bahls como assistente de palco de Ferdinando. A entrevista dela durante a primeira temporada do programa teve alta repercussão nas redes sociais por conta de seu humor debochado.

"A presença dela acrescentou muito, é uma peça fundamental no elenco, a função de assistente de palco ganhou vida, ela vai ter quadros, vai dar opiniões, fazer comentários... e ela vai ser ela mesma, não tem personagem! Tudo que ela fala é engraçado", enfatizou o humorista.

Desconstrução. Ferdinando é um personagem gay, que não mede palavras para se expressar e caiu no gosto popular. Marcus Majella acha que o humor é chave fundamental para poder desconstruir o preconceito.

"O humor possui um papel fundamental nisso tudo, assim como a arte em geral, podemos transmitir uma mensagem com alegria e leveza através do humor, música, dança. Recebo mensagens nas redes sociais inspiradoras, que me deixam muito feliz, como por exemplo, um fã contando que os pais estão aceitando melhor a homossexualidade dele, pois acham o Ferdinando engraçado, então começam a entender melhor... e isso não tem preço! Acho que estamos fazendo a diferença, fazendo a galera refletir", comenta.

Futuro. "Tenho dois projetos em andamento no cinema. Gravei em abril um filme português, uma comédia romântica, tem grandes chances de ser lançado no Brasil. Foi muito legal essa experiência. O Vai Que Cola é conhecido lá por conta da Globo Internacional e eu nem imaginava. As pessoas vinham falar comigo na rua, me reconheciam como Ferdinando e também por causa do Porta dos Fundos", diz o ator.

No mês de agosto, Majella vai gravar o seu primeiro filme como protagonista. Ele vai interpretar um tio desnaturado que cuida de seus sobrinhos, enquanto a mãe precisa fazer uma viagem importante.

"O meu personagem não entende nada de criança, vai ser engraçado. Estou achando muito legal dar esse presente para o público infantil, que já acompanha o Ferdinando, vai ser um filme pra toda família", finaliza o humorista.