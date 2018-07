Hugo Gloss participa de programa de Gabriela Pugliesi no YouTube

Foto: Divulgação

O blogueiro e apresentador Hugo Gloss participou do último vídeo do Vendi Meu Sofá, canal no YouTube que traz Gabriela Pugliesi como entrevistadora.

Durante a conversa, Gloss recorda do tempo em que estourou nas redes sociais, em 2010, quando fez um perfil no twitter 'parodiando' Christian Pior, personagem de Evandro Santo. Devido à confusão que as pessoas faziam, achou melhor mudar de nome: "Christian Pior vem de Christian Dior. Então eu peguei outra marca e inventei um nome, Hugo Gloss, já que não queria usar o meu".

Ele também conta sobre os seis anos em que trabalhou como roteirista no Caldeirão do Huck, e fala sobre seu mais novo projeto, o Ridículos da MTV, em que comenta vídeos virais da internet.

Confira o vídeo completo: