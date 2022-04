Hugh Laurie, de 'House', leva mistério de Agatha Christie para TV em nova minissérie

Hugh Laurie leva seu romance favorito de Agatha Cristie para programa de televisão. Foto: Peter Nicholls/Reuters

O ator britânico Hugh Laurie, mais conhecido por interpretar um médico excêntrico na série House, traz o que ele diz ser seu romance favorito de Agatha Christie para a tela com seu novo programa de TV Why Didn't They Ask Evans?.

A minissérie de três partes foi escrita, produzida e dirigida por Laurie, que também estrela em um papel coadjuvante. "Eu diria que o romance é minha paixão há muito tempo", disse ele à Reuters na véspera da estreia do programa.

"Quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu gostava da ideia de tentar colocar o que eu pensava ser uma espécie de espírito de aventura cômica na tela."

Por que não pediram a Evans?, livro de Agatha Christie que inspira a produção, foi publicado pela primeira vez no Reino Unido em 1934.

O romance e o programa de TV giram em torno do afável Bobby Jones (intrepretado por Will Poulter), que encontra um homem moribundo perto dos penhascos do litoral galês. O estranho só consegue pronunciar a intrigante pergunta do título antes de morrer.

Juntamente com sua amiga de infância, Lady Frances "Frankie" Derwent (Lucy Boynton), Bobby parte para descobrir o que aconteceu com o homem e fornecer uma resposta para sua pergunta final. "Há um estilo rápido, quase americano, que eu acho que ela (Agatha) estava procurando", disse Laurie sobre seu material de origem.

"Eu senti que era uma coisa muito preciosa para tentar preservar e talvez em alguns lugares, ir e explorar um pouco mais. Mas estou tentando ser o mais fiel possível ao espírito da coisa."

Why Didn't They Ask Evans, que também estrela Emma Thompson, Jim Broadbent e Paul Whitehouse, começa a ser transmitido no BritBox, serviço de streaming da BBC e da ITV, nesta terça-feira, 12.