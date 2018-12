'How I Met Your Mother' terá remake chinês com episódios mais longos

Jason Segel, Alyson Hannigan, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders e Josh Radnor, atores de 'How I Met Your Mother'. Foto: Jeffrey R. Staab/CBS via The New York Times

A comédia How I Met Your Mother vai ganhar um remake chinês após a venda dos direitos de adaptação para a produtora chinesa New Classics Media. Segundo o Deadline, a empresa produzirá 30 episódios da série, que terão 30 minutos a mais cada um. A produção da CBS terminou em 2014 e já foi adaptada na Rússia e no Oriente Médio.

Gina Brogi, presidente de distribuição global da Twentieth Century Fox, acredita que o fato de a série ter feito sucesso entre jovens adultos ajudaria o mercado de expansão da China.

"A China se tornou muito mais ativa ultimamente com produções locais, sua comunidade de produção realmente elevou seu jogo em termos de produzir o próprio conteúdo com suas próprias estrelas e isso é resultado disso", disse.

Além de HIMYM, a série Last Man Standing, de Tim Allen, está sendo refilmada na Índia e no Vietnã. Awake foi vendida para a Rússia e This Is Us está indo para a França e Holanda.

VEJA TAMBÉM: Jovem faz festa de aniversário com tema de How I Met Your Mother