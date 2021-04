'How I Met Your Father': série derivada será estrelada por Hilary Duff

Hillary Duff vai assumir o papel que foi de Josh Radnor, como Ted, na 'versão feminina' Foto:

O serviço de streaming Hulu anunciou nesta quarta-feira, 21, que vai lançar um spin-off da série 'How I Met Your Mother' ('Como eu conheci sua mãe). Na nova trama, intitulada 'How I Met Your Father' ('Como eu conheci seu pai'), em vez de um pai contando aos filhos como conheceu a mãe deles, será a vez de uma mulher, interpretada por Hilary Duff, fazer este papel.

Os criadores da série original, Carter Bays e Craig Thomas, serão produtores executivos da nova atração, que ainda não tem data de estreia confirmada. Segundo o site especializado Hollywood Reporter, a Hulu encomendou uma temporada inicial com dez episódios.

"Crianças, vou contar uma história incrível: é a história de como dois escritores tiveram a sorte de fazer seu programa de TV dos sonhos por nove temporadas e agora passam a tocha para uma nova equipe criativa inspirada com seus próprios e incríveis história para contar, a história de 'How I Met Your Father'", disseram Bays e Thomas em um comunicado conjunto, após divulgar a notícia no Twitter.

O assunto rapidamente entrou para a lista de tópicos mais comentados na rede social nesta quarta, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.

Protagonizada por Ted (Josh Radnor), Barney (Neil Patrick Harris), Robin (Cobie Smulders), Lily (Alyson Hannigan) e Marshall (Jason Segel), 'How I Met Your Mother' foi ao ar entre 2005 e 2014, com nove temporadas e 208 episódios.