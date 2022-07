'House of the Dragon': HBO Max divulga trailer de série derivada de 'Game of Thrones'

'House of the Dragon' promete contar o que aconteceu 200 anos antes de 'Game of Thrones'. Foto: HBO Max

O momento está chegando. Nesta quarta-feira, 20, a HBO Max divulgou o trailer de House of the Dragon, a série derivada do sucesso Game of Thrones.

A produção promete contextualizar os acontecimentos da Guerra dos Tronos 200 anos antes e contar a história da Casa Targaryen, além dos dragões de Westeros.

No vídeo, é possível ver algumas cenas que antecipam a disputa pelo Trono de Ferro entre Daemon Targaryen, interpretado por Matt Smith, e a princesa Rhaenyra Targaryen, vivida por Milly Alcock e Emma D'Arcy em momentos diferentes.

Além deles, também fazem parte do elenco nomes como Olivia Cooke, Steve Toussaint e Rhys Ifans. A série foi baseada no livro Fogo e Sangue, de George R. R. Martin, também autor dos livros que deram origem a Game of Thrones.

House of the Dragon está prevista para chegar ao catálogo da HBO Max no dia 21 de agosto.

Confira o trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais