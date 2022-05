'House of the Dragon': HBO divulga teaser e primeiros pôsteres

O ator Matt Smith interpreta o personagem Daemon Targaryen, o Príncipe da Cidade, em 'House of the Dragon'. Foto: HBO Max

A HBO Max fez a alegria dos fãs de Game of Thrones e divulgou um novo teaser e os primeiros pôsteres de House of the Dragon nesta quinta-feira, 5.

A série se passa 200 anos dos acontecimentos de Game of Thrones e retrata a Casa Targaryen e os dragões de Westeros.

House of the Dragon é baseada no livro Fogo e Sangue, que faz parte do mundo de fantasia criado pelo autor George R. R. Martin.

O ator Matt Smith interpreta o personagem Daemon Targaryen e as atrizes Milly Alcock e Emma D'Arcy vivem a versão mais nova e a mais velha, respectivamente, da princesa Rhaenyra Targaryen.

Além deles, nomes como Olivia Cooke, Steve Toussaint e Rhys Ifans também fazem parte do elenco.

A série foi produzida pelo próprio autor da saga de livros e por Ryan Condal e Miguel Sapochnik. Ela chega ao catálogo da HBO Max no dia 21 de agosto.

Assista ao novo teaser:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais