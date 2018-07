'House of Cards' explora bastidores da política norte-americana

Foto: Divulgação

Muitas vezes comparada ao cenário político brasileiro, House of Cards é uma série que destrincha as nuances do sistema eleitoral norte-americano. Estrelada por Kevin Spacey e produzida por Beau Willimon, a trama é inspirada em dois textos de William Shakespeare, Macbeth e Ricardo III.

O protagonista é o democrata Frank Underwood, que se viu traído ao não se tornar Secretário de Estado, cargo que lhe foi prometido pelo presidente recém-eleito, mas para o qual ele foi preterido.

Underwood decide usar as regras do jogo político dos Estados Unidos a seu favor para se vingar dos que o passaram para trás, orquestrando sua ascensão por meio de jogadas nos bastidores do Congresso.

A série, que estreou em 2013 como uma produção da Netflix, mas é um remake de uma história veiculada na BBC nos anos 90, está atualmente na quarta temporada.

