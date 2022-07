‘Hora de Brilhar’: Sophia Valverde vive protagonista que encara insegurança em lançamento do Disney+

Sophia Valverde e Matheus Ueta interpretam Ariana e Théo em 'Hora de Brilhar'. Foto: Disney+

Os fãs de comédias adolescentes podem comemorar. Nesta sexta-feira, 29, o filme Hora de Brilhar chega ao catálogo do Disney+ e promete trazer novos desdobramentos para os personagens de A Garota Invisível.

Dirigido por Mauricio Eça, A Garota Invisível estreou em 2020 na Netflix e contou a história de Ariana, uma menina que sempre havia passado despercebida até, sem querer, publicar um vídeo se declarando ao menino mais popular da escola, Khaleb.

Hora de Brilhar conta novamente com a direção de Eça e mostra que, agora, Ariana namora Théo, o garoto que era apenas o seu melhor amigo gamer no primeiro filme.

Desta vez, a protagonista precisa enfrentar o medo de cantar em público e o ciúmes que surge com a chegada de Gaby Gamer, uma youtuber famosa no mundo dos games, à escola.

A atriz Sophia Valverde, conhecida por interpretar Maria na novela Chiquititas, no SBT, é quem vive a personagem cercada de tantas inseguranças.

Ariana não cumpre o papel de “mocinha indefesa”, mas assume uma postura e uma personalidade de uma garota que sabe o que quer. Para Sophia, é isso que faz com que o público se identifique tanto com a personagem.

“Eu também sou um pouco Ariana. Ela tem os conflitos dela, uma personalidade forte, faz ‘carão’ quando está brava, ela é bem humana”, conta a atriz em entrevista ao Estadão.

“Amadurecimento” e “reviravoltas” são o que, para o elenco de Hora de Brilhar, resumem a trama do filme. Os personagens chegam com novas questões, e os atores, demonstrando talentos através de números musicais e de dança.

Matheus Ueta, que interpreta Théo, o namorado de Ariana, foi pego de surpresa com uma cena em que precisou soltar a voz. “Tocar (violão) já faz parte da minha vida, mas não fico muito confortável cantando. A gente teve um produtor musical muito bacana e o resultado ficou incrível”, revelou o artista.

O contrário aconteceu com Duda Pimenta, a Gaby Gamer no longa. Ela, que sempre atuou em projetos, na maioria das vezes, que envolvem o mundo da dança, teve de contar com a ajuda de Matheus para adentrar no universo dos games.

“Eu já sou youtuber e essa parte foi tranquila para mim. Só que a parte dos games foi muito complicada. Eu fiquei perguntando sobre gírias gamers para o Matheus e cheguei até a pesquisar isso no Google”, afirma a atriz.

O intérprete de Théo já atua como jogador profissional há três anos e conta que, na contramão de Duda, teve de adaptar a linguagem gamer para uma mais acessível.

“Quando eu estava construindo o personagem, a Duda disse que não conhecia nada e que, se eu levasse tudo na linguagem que eu sou acostumado, ninguém entenderia e ela não entenderia. Então eu tive que traduzir isso em uma linguagem muito mais tranquila”, diz Matheus.

Amizade é ponto central no filme e nos bastidores

Nomes do elenco de 'Hora de Brilhar' já haviam atuado em outros projetos juntos, como na novela 'Chiquititas'. Foto: Disney+

Em Hora de Brilhar, todos os personagens precisam lidar com questões típicas da adolescência, mas que, de uma maneira ou de outra, sempre acabam retornando ao valor das amizades durante essa fase.

Isso também se reflete nos bastidores do longa. A maioria do elenco, além de ter criado uma relação em A Garota Invisível, também participou de diversos outros projetos em conjunto, como Chiquititas.

Os atores, que gravaram o filme durante as férias escolares e no período da manhã, lembram com carinho dos momentos de “soneca” e de conversas após o almoço.

“A gente sempre ficava em puffs muito confortáveis e, do nada, chegava uma batata frita para a gente, essas coisas maravilhosas. Foi muito especial ter esse contato e essa interação para a gente se aprofundar mais”, conta Bianca Paiva, que interpretou a personagem Jade.

Sophia lembra que, todos os dias, comia pastel durante as gravações. “Sempre me falavam que eu não podia comer pastel todo dia, então eu comia alguma coisa mais saudável e voltava a comer depois. Inclusive, quero voltar lá agora porque fiquei com vontade de comer pastel”, brinca a atriz.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais