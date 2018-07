'Hora de Aventura' e 'Apenas Um Show' vão se unir em quadrinhos

Personagens de 'Apenas Um Show' e 'Hora de Aventura' vão estrelar história em quadrinhos juntos. Foto: Cena dos desenhos animados da Cartoon Network

As animações Hora de Aventura e Apenas Um Show, do Cartoon Network, vão se juntar numa história em quadrinhos chamada Adventure Time/Regular Show. Inicialmente, os quadrinhos serão comercializados apenas nos Estados Unidos, a partir de agosto.

De acordo com o Entertainment Weekly, na história, a princesa Jujuba envia Finn e Jake para buscar um objeto capaz de salvar a Terra do Ooo de um novo vilão. O objeto, porém, está sendo escondido por Saltitão, do desenho Apenas Um Show.

Os quadrinhos serão escritos por Conor McCreery e os desenhos ficam por conta de Mattia Di Meo. "Hora de Aventura e Apenas Um Show são duas das coisas mais engraçadas de todos os tempos. Eles são estranhos, com uma lógica interna doida, que eu adoro. Tenho tentado usar o maior número de referências dos desenhos televisivos possível. Podem esperar muita loucura, muita amizade, muitos monstros. Espere socos. Ah, e há um vilão totalmente novo!", disse McCreery ao Entertainment Weekly.

Confira fotos dos quadrinhos: