Homer será drag queen em episódio de 'Os Simpsons' com RuPaul; veja

Marge Simpson com RuPaul Foto: Twitter / @RuPaul | Reprodução de 'Os Simpsons' (2018) / 20th Century Fox

Homer Simpson aparecerá como uma drag queen em um dos próximos episódios do seriado Os Simpsons que será lançado no próximo dia 18 de novembro. A novidade foi contada por RuPaul, de RuPaul's Drag Race.

"Mama Ru fará uma reforma drag em Homer em um chocante episódio de Os Simpsons", escreveu em seu Twitter.

No episódio, tanto Homer quanto Marge devem passar por uma mudança no visual pelas mãos da estrela.

Confira algumas imagens que já foram divulgadas abaixo:

O Homer de drag com a Rupaul e a Raja pic.twitter.com/WWgBOPPNF0 — Bruno (@BrunoAlmeidaBGA) 7 de novembro de 2018

Outra participante do programa, Sutan Raja, havia compartilhado uma foto de como seria a versão de si mesma na animação.

"Não posso descrever o quanto estou honrada em ter sido chamada para fazer este episódio com a convidada especial RuPaul. A melhor parte é... Eu farei eu mesma em uma cena com Homer. [...] Os Simpsons foi uma grande parte da minha infância", contou em seu Instagram, revelando que chegou a chorar durante a dublagem do episódio.

VEJA TAMBÉM: Previsões de Os Simpsons que podem se tornar realidade no futuro