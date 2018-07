Homens invadem programa de TV americano em protesto contra Ryan Lochte

Ryan Lochte no Dancing With the Stars. Foto: Divulgação

Dois homens invadiram o palco do Dancing With the Stars, reality show exibido pelo canal norte-americano ABC News, na noite da última segunda-feira, 12. A dupla protestou contra a apresentação do nadador Ryan Lochte, que ganhou projeção após mentir sobre um assalto durante a Olimpíada do Rio para ocultar uma confusão em um posto de combutível.

A dupla usava uma camiseta com o nome de Lochte e um sinal de "proibido". Ambos foram retirados à força por seguranças do programa.

O repórter da ABC News Jason Nathanson publicou no seu Twitter uma foto dos invasores no saguão de entrada da emissora.

Cuffed for rushing the stage at #DWTS during @ryanlochte's dance pic.twitter.com/rjueIKuLsZ — Jason Nathanson (@ABCNewsJason) 13 septembre 2016

Em meio à correria, algumas pessoas da plateia gritaram "mentiroso" contra Lochte. Quatro delas foram retiradas do estúdio e o programa fez um intervalo.

Confira o vídeo da ABC News, em inglês, com o momento da invasão: