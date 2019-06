Homem é preso no estúdio de 'Bond 25' por esconder câmera em banheiro feminino

O ator Daniel Craig na premiere do filme '007 Spectre', em outubro de 2015. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

Um homem foi preso no set de gravação do novo filme de James Bond acusado de colocar uma câmera escondida em um banheiro feminino.

Peter Hartley, de 49 anos, foi detido na manhã de sábado, 22, pela polícia de Thames Valley, na Inglaterra. Ele enfrenta acusações de voyeurismo depois que o Pinewood Studios relatou o incidente às autoridaeds.

Segundo o site TMZ, o objeto foi encontrado especificamente em um banheiro onde Bond 25 é filmando. Não se sabe exatamente onde no cômodo ele teria colocado a câmera e para qual finalidade.

Também não ficou claro se o homem tem alguma conexão com a produção do filme ou com o estúdio, mas o Pinewood disse estar cooperando com a investigação. "Nós levamos essa questão muito a sério. Relatamos o incidente à polícia e a estamos apoiando na investigação", disse em comunicado.

A produção do filme Bond 25 tem sofrido alguns contratempos. Em maio, o ator Daniel Craig, que interpreta o protagonista, sofreu uma lesão no tornozelo durante a gravação de uma cena de ação. Ele teve de ser operado e houve atraso de alguns dias nas filmagens.

No começo deste mês, durante uma explosão controlada no estúdio, uma pessoa ficou ferida e um palco foi danificado. Apesar de tudo isso, o filme tem data de lançamento prevista para 2020.