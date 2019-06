'Homem-Aranha: Longe de Casa' marca fim da Saga do Infinito, diz Kevin Feige

Tom Holland protagonizando em 'Homem-Aranha: De Volta ao Lar'. Foto: Chuck Zlotnick/Sony Pictures Entertainment-Columbia Pictures

Atenção: esse texto contém spoiler de Vingadores: Ultimato.

Após uma década de filmes em uma franquia conectada, parecia que Vingadores: Ultimato seria o fim da Saga do Infinito. Porém, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, afirmou que Homem-Aranha: Longe de Casa é o longa que marcará oficialmente o término dos acontecimentos.

Em um vídeo divulgado para o filme e publicado pelo site Comic Book, Feige deixa claro que ainda existe uma peça na história e afirma que Guerra Infinita, Ultimato e Longe de Casa foram projetados juntos para serem o capítulo final da Saga.

"Temos trabalhado há muitos anos em Guerra Infinita, Ultimato e Homem-Aranha: Longe de Casa. Esses eram os filmes que estavam culminando em toda a Saga do Infinito do Universo Cinematográfico da Marvel. E enquanto trabalhávamos em Ultimato, percebemos que o verdadeiro fim de toda a saga, o último filme da fase três, tinha de ser Homem-Aranha: Longe de casa, porque - spoiler - perdemos Tony Stark no final de Ultimato", disse ele.

Feige afirma que a relação entre Peter Parker e Tony Stark é tão especial que era preciso ver onde a jornada do jovem iria e como ele sai da sombra de seu mentor e se torna o verdadeiro herói que ele sempre foi destinado a ser.

"E é por essa razão que Ultimato e Homem-Aranha: Longe de Casa são essencialmente duas peças da mesma história, e que ainda não acabou até Homem-Aranha: Longe de Casa [chegar]", disse o presidente da Marvel Studios.