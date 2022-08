'Homem Aranha 3': Versão estendida ganha pôster com Tobey Maguire e Andrew Garfield

Novo pôster de 'Homem Aranha: Sem Volta Para Casa' destaca a participação de Tobey Maguire e Andrew Garfield. Foto: Twitter / @spiderman

Depois do anúncio de que Homem Aranha: Sem Volta Para Casa vai retornar aos cinemas, a versão estendida do filme ganhou um novo pôster com a participação de Tobey Maguire e Andrew Garfield.

O fato de que os intérpretes anteriores do herói estão no longa foi escondido dos fãs até o lançamento e alegrou os expectadores com a confirmação de que a Marvel está explorando o conceito do multiverso.

Meses depois, o filme retorna aos cinemas ao redor do mundo em uma versão estendida, que contará com cenas extras de interação entre os três homem-aranhas. No Brasil, a estreia está marcada para o dia 7 de setembro e foi batizada de A Versão Ainda Mais Divertida.

Além de Maguire e Garfield, o pôster também destaca outros personagens do longa, como o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), MJ (Zendaya) e Ned Leeds (Jacob Batalon), além de, claro, o homem-aranha de Tom Holland.

Finish your summer with #SpiderManNoWayHome – back in movie theaters with more fun stuff on September 2! Tickets on sale tomorrow. @SpiderManMovie pic.twitter.com/UJK5c7cSdg — Spider-Man (@SpiderMan) August 22, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais